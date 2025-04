Expo VR: Organização prepara conceito multicultural, palco principal, tour virtual e instalações para a festa que acontece em agosto

A Expo VR, a maior experiência multicultural do Sul Fluminense, foi lançada na segunda-feira (dia 31), durante o café da manhã de apresentação, na Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL). O evento com data confirmada para acontecer nos dias 01, 02 e 03 de agosto e entrada gratuita, vai transformar a Ilha São João, em Volta Redonda, em uma verdadeira cidade cenográfica. Com uma megaestrutura: palco oficial, tendas multiculturais de apresentações, áreas gourmets, auditório para palestras e negócios, promete celebrar a diversidade cultural nas diversas manifestações artísticas regionais e nacionais.

– Sonhava em fazer um megaevento na nossa região, mas precisava ser algo que ninguém jamais viu acontecer por aqui. É um enorme prazer e uma responsabilidade ainda maior idealizar e produzir um evento tão grandioso, um projeto único. Há um ano e meio estou nessa empreitada de idealizar, reunir parceiros e fazer acontecer. Apresentar o projeto é fazer a Expo VR 2025 ganhar forma e espaço na mente das pessoas. Ela é multicultural, vibrante e vai proporcionar uma experiência única. Nossa região será impactada pela cenografia e a junção de todas as artes: da arquitetura à literatura, da poesia às artes plásticas, da música às performances artísticas. A Expo VR já é o maior evento multicultural do Sul Fluminense – declarou Luciano Pançardes, CEO do Diário Eventos e idealizador da Expo VR 2025.

O formato e conteúdo da Expo VR 2025 começaram a ser revelados, hoje, para o público. Os nomes, conceitos e detalhes de cada um dos espaços que vão compor a estrutura e transformar a Ilha São João na “Cidade da Arte”. Será um verdadeiro encontro e celebração das mais variadas tribos e movimentos culturais, além de um grande incentivo para geração de negócios e investimentos na região.

Encantamento que garantiu o patrocínio de grandes marcas como Unimed, Unifoa, Light, INB, entre outras, e o apoio da prefeitura de Volta Redonda e das entidades: Câmara de Dirigente Lojistas (CDL), Sindicato do Comércio Varejista (Sicomércio) e Associação Comercial, Industrial e Agro Pastoril (Aciap).

– A Expo VR promete trazer para a região um marco de desenvolvimento em várias áreas, além do entretenimento. A nossa cidade precisa disso e merece. Admiro o Luciano Pançardes pela coragem de se propor a realizar um evento desse porte. É muito importante, nós, as entidades: CDL, Aciap e Sicomércio, Sebrae, Prefeitura de Volta Redonda e Governo do Estado, apoiarmos o que vai ser um marco para a nossa cidade – afirmou Giovane Freitas Ferreira, presidente da CDL de Volta Redonda.

Para a primeira edição, devem passar pela Expo VR, nos três dias, em torno de 50 mil pessoas para aproveitar as mais de 50 horas de evento. Três grandes atrações nacionais se apresentarão no palco principal da festa. Nas sete tendas multiculturais acontecerão, simultaneamente, exibições de teatro, cinema, música, literatura, arte de rua, circo entre outras expressões da cultura local. No setor de negócios, três grandes palestrantes nacionais se apresentarão somados a outros nomes da região. Ao todo serão cerca de 15 palestras nos mais diferentes assuntos. A área gastronômica é um evento à parte, com área gourmet composta por restaurantes da região, área de food truck e comidas tradicionais de festas.

Fazendo jus a grandiosidade da experiência multicultural proposta, foram apresentados um novo conceito e o legado a ser deixado para a cidade com relação a produção de entretenimento. Pela primeira vez, toda a área de 109 mil m² da Ilha São João será utilizada com atividades simultâneas durante uma programação. A organização garante total conforto, acessibilidade e segurança para os visitantes que passarão por lá, nos três dias de festa:1, 2 e 3 de agosto de 2025.

– A grandiosidade dos números, os diversos espaços e tudo que estamos planejando em termos de palcos, cenografia, acessibilidade, praça de alimentação, negócios, sustentabilidade e atrações vão tornar a Expo VR um evento onde todos vão querer estar, tanto as marcas quanto as pessoas – contou Luciano Pançardes.

Movimentação da economia: Expo VR 2025 vai gerar renda na região

A Expo VR nasce grande e com números comparados aos grandes eventos nacionais. Um investimento de, aproximadamente, R$6 milhões garantirá a entrega de um evento como nunca visto na região Sul do Estado do Rio. Não só na implantação, mas também na oferta de entretenimento, negócios e infraestrutura.

– Os grandes eventos culturais movimentam toda a cadeia do turismo, incluindo os meios de hospedagem, o transporte e comércio. Vamos gerar empregos diretos com a nossa equipe de montagem e staff, além dos indiretos por meio da movimentação da economia local com a vinda de turistas. Eventos como a Expo VR reforça a imagem de Volta Redonda como uma cidade aberta à arte e à diversidade – explicou o CEO da Diário Eventos.

Todo o investimento terá reflexos impressionantes na economia da cidade. A expectativa é que a Expo VR 2025 movimente R$ 20 milhões no Sul do Estado do Rio de Janeiro e gere mais de 900 empregos diretos e indiretos. Além das pessoas a serem contratadas para trabalhar na montagem e estrutura do evento, os empresários locais, principalmente os setores de hotelaria, vestuário e beleza, tendem a aumentar as vendas.

– É muita ousadia, muita coragem fazer um evento desse porte. É o maior evento que Volta Redonda já teve. Vai fortalecer a cultura, o desenvolvimento da nossa cidade. Um evento que vai estar entre os maiores eventos do Estado. Nossa cidade merece a Expo VR – declarou Sérgio Sodré, secretário de Desenvolvimento Econômico e de Trabalho de Volta Redonda.

A Ilha são João será a “Cidade da Arte”: Expo VR 2025 oferece entretenimento para todos

Durante o lançamento da Expo VR 2025, foi apresentado ao público os espaços que farão da Ilha São João uma verdadeira cidade durante os três dias de evento. A programação multicultural e as atividades com realização simultânea também foram detalhadas.

O palco Sesc é o maior palco do evento. Nele acontecerão os principais shows dos artistas nacionais. Com medidas de 40m2 e uma cenografia jamais vista na região, vai contar com uma passarela no espaço do frontstage para os cantores ficarem ainda mais próximo dos fãs. A previsão é acontecer dois shows por dia nesse espaço, com a apresentação de artistas nacionais, orquestra sinfônica e queima de fogos de artifício na abertura.

As Tendas Culturais serão palco para uma experiência vibrante multicultural. Das 10h às 18h, o público poderá transitar livremente pelos diferentes espaços. Serão um total de 7: 1 – Música, 2 – Artes Cênicas, 3 – Artes Visuais e Plásticas, 4 – Dança, 5 – Cinema e Literatura, 6 – Cultura Afro e Popular e 7 – Economia Criativa e Solidária. Todos os espaços foram pensados para celebrar a diversidade e enriquecer as manifestações culturais de forma dinâmica, plural e acessível.

Quando bater aquela fome, as pessoas poderão escolher em qual praça de alimentação estar. A área Gourmet será um grande espaço gastronômico, em um ambiente agradável, servido por restaurantes da região com pratos pensados especialmente para a Expo VR. Para quem gosta de comida rápida, a área de Food Trucks vai oferecer os melhores lanches e petiscos. E como toda boa festa, não pode faltar as tradicionais barracas, que ganharão um espaço padronizado e cenográfico no mesmo estilo de todo o evento.

Montado no Espaço Gourmet, o Pocket Palco será um palco de medidas de 3m x 2m preparado para receber as apresentações dos artistas locais. Serão várias apresentações no dia para deixar a praça de alimentação respirando cultura.

O fomento aos negócios e networking vai ter lugar na Expo VR 2025 no Espaço Palestras, ambiente climatizado e preparado para receber painéis e palestrantes nacionais. E para o setor empresarial, uma área de estandes foi preparada para abrigar até 120 expositores dos mais diferentes segmentos.

A Área VIP PCD é um espaço exclusivo montado na frente do palco, com banheiros adaptados e entrada diferenciada, para atender as pessoas com diferentes necessidades. O objetivo é proporcionar acessibilidade e acesso total a todos os espaços, incluindo uma experiência única nos shows do Palco Sesc.

Outro local apresentado foi o “Camarote”. Com vista privilegiada do palco, bares exclusivos, banheiros climatizados e DJ após os shows é o espaço perfeito para quem busca uma experiência diferenciada. Separado em dois ambientes: Camarote Vip e Camarote Premium (com serviço de valet e open food) poderão ser adquiridos mediante a compra de ingressos.

Toda montagem, construção de espaços e decoração da Expo VR 2025 será assinada pela empresa 2a1 Cenografia, uma das maiores do segmento cenográfico do Brasil. Entre os trabalhos desenvolvidos pela empresa estão as ativações das séries Games of Thrones e a montagem da Casa Warner, em São Paulo. É deles que virão toda a inovação e criatividade para os espaços e áreas da Expo VR.

– Somos uma equipe apaixonada por transformar ideias em realidade, redefinindo os limites da criatividade e da cenografia. Inovação e criatividade são características dos nossos eventos. Vamos transformar a Ilha São João em uma verdadeira cidade de arte. A cenografia da Expo VR 2025 vai ser um marco para a região Sul Fluminense – ressaltou Danielle Paulino, diretora comercial da 2a1 Cenografia.

Segurança é levada a sério na Expo VR

Para garantir a melhor experiência do público que participar da Expo VR 2025, além da cenografia moderna e inovadora para eventos na região, o cuidado com a sinalização e a segurança estão sendo reforçados.

Torres estrategicamente posicionadas vão garantir a vigilância em tempo real, comunicação ágil e reforço ao controle do evento. Câmeras de reconhecimento facial, integradas ao sistema de monitoramento da Guarda Municipal e Polícia Militar, vão garantir a identificação das pessoas com precisão mesmo em meio a multidões e áreas de alta circulação de pessoas.

– A Expo VR 2025 será uma experiência segura, fluida e bem-organizada para expositores e visitantes. Tudo está sendo preparado para levar a melhor experiência para quem participar. Do pórtico de entrada, da segurança, banheiros, shows e espaços de alimentação. Tudo será de excelência e no mesmo padrão de eventos nacionais renomados. Vamos deixar um legado para a cidade. Esperamos você lá! – convidou Luciano Pançardes, presidente do Grupo Pançardes de Comunicação e idealizador da Expo VR 2025.