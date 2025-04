No Dia Mundial da Saúde, prefeito Tande Vieira e Diogo Balieiro celebram um ano do Hospital de Olhos de Resende

Nesta segunda-feira, dia 07 de abril, data em que se celebra o Dia Mundial da Saúde, o prefeito de Resende, Tande Vieira, comemorou um marco significativo para a saúde pública do município: o primeiro ano de funcionamento do Hospital de Olhos de Resende. Desde sua inauguração, em abril de 2024, a unidade já realizou mais de 250 mil procedimentos, consolidando-se como um dos principais equipamentos públicos especializados em oftalmologia do estado do Rio de Janeiro.

A unidade é fruto de uma importante parceria entre a Prefeitura de Resende e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. “Este hospital é a realização de um sonho coletivo. Uma conquista construída com muito trabalho, planejamento e união de forças. Agradeço imensamente ao governador Cláudio Castro, ao deputado federal Dr. Luizinho, ao secretário estadual de Saúde, Dr. Jayme, e ao ex-prefeito Diogo Balieiro, que inaugurou esta unidade em sua gestão”, destacou Tande Vieira.

O prefeito também relembrou sua trajetória ligada à saúde pública. “Fui secretário de Saúde de Resende na gestão do Diogo, e tive a honra de presidir uma das principais comissões da Alerj, que é a Comissão de Saúde, no meu primeiro mandato, e não posso deixar de agradecer aqui a confiança e apoio dos colegas parlamentares”, completou.

O Hospital de Olhos está atualmente na segunda fase de obras, que ampliará ainda mais sua capacidade de atendimento. Com a conclusão da nova etapa, a unidade passará a oferecer atendimentos de média e alta complexidade, incluindo um centro cirúrgico com capacidade para realizar, em média, 400 cirurgias por mês. Entre os procedimentos previstos estão cirurgias de catarata, glaucoma, pterígio e retina.

“Nosso compromisso é seguir avançando, mantendo a qualidade dos serviços de saúde e posicionando Resende como referência em atendimento público humanizado e eficiente. Vamos em frente!”, finalizou o prefeito.