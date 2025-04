Senge-VR entrega pauta aprovada por engenheiros à CSN

O Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda (Senge-VR) entregou, no último dia 28, a pauta de reivindicações do Acordo Coletivo 2025/2026 para a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). O documento foi aprovado pelos engenheiros em votação realizada no dia 28 de março, na sede da entidade, localizada na Vila Santa Cecília.

Entre os itens que serão discutidos com a empresa, destacam-se o reajuste salarial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e a recuperação de perdas anteriores, além da aplicação do piso salarial da categoria. Outras demandas incluem a ampliação do plano de saúde sem coparticipação, aumento do cartão-alimentação para R$ 1.300, pagamento de abono correspondente a três salários e garantia de participação nos lucros (PPR) em 2026.

A categoria também reivindica o pagamento de horas extras, auxílio-creche para engenheiros homens, reajuste das diárias de viagem e a criação de comissões para discutir o registro de ponto e um plano de cargos e salários. Além disso, solicita o reconhecimento de engenheiros em diversas funções e a manutenção das cláusulas do acordo anterior, garantindo melhores condições para a categoria.

O Senge-VR destaca que a entrega da pauta representa um avanço essencial na busca por melhores condições de trabalho e remuneração para os engenheiros da CSN. A categoria agora aguarda a posição da empresa para iniciar as negociações e buscar um acordo que atenda às suas demandas.