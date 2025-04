Aulas na rede pública de Angra serão retomadas nesta segunda-feira

As aulas na rede pública municipal de Angra dos Reis serão retomadas nesta segunda-feira (dia 7). A decisão foi tomada após avaliação da Defesa Civil, que identificou uma redução no volume de chuvas nas últimas 24 horas — foram registrados 45 mm nesse período, bem abaixo do acumulado de 357 mm entre sexta-feira (dia 4) e sábado (dia 5). A suspensão das aulas na última sexta-feira foi uma medida preventiva, em razão dos temporais na cidade.

Quatro escolas ainda permanecerão sem atividades escolares. Duas delas, o CEMEI Parque Mambucaba I e o CEMEI Dolores Gritten, continuam funcionando como abrigos temporários para acolher moradores desalojados pelas chuvas. Essas unidades ainda não têm previsão de retomada das aulas.

Atualmente, 174 pessoas e 10 pets seguem nesses abrigos. A orientação da Defesa Civil é para que não retornem às suas residências até que as vistorias sejam concluídas e os imóveis sejam considerados seguros.

O CEMEI Parque Mambucaba II será utilizado, a partir desta segunda-feira, às 9h, como centro de cadastramento e distribuição de kits de limpeza e higiene pessoal, em ação coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania. A unidade também segue sem previsão de retorno das aulas.

Já a Escola Municipal Professora Manoelina Rodrigues Barbosa, localizada no Parque Mambucaba, está passando por obras de recuperação estrutural após os danos causados pelas chuvas. A previsão é que as aulas sejam retomadas na unidade nesta terça-feira, 8 de abril.

Para assegurar o cumprimento dos 200 dias letivos obrigatórios, a Secretaria de Educação vai reorganizar o calendário escolar. As aulas suspensas serão repostas em datas alternativas, como sábados, dias de recesso ou pontos facultativos.

SERVIÇOS DE SAÚDE

As unidades de emergência (UPA e SPA) seguem funcionando normalmente, com atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana. A única exceção é o SPA do Parque Mambucaba, que teve o atendimento temporariamente suspenso.

Nesse bairro, os moradores devem acionar o SAMU pelo número 192. De acordo com a gravidade de cada caso, os pacientes estão sendo encaminhados ao Hospital Municipal da Japuíba (HMJ), ao SPA do Frade ou ao Hospital da Praia Brava. O Corpo de Bombeiros também está auxiliando nas transferências. Equipes já atuam na unidade para restabelecer seu funcionamento o mais breve possível.

DOAÇÕES

A Prefeitura de Angra dos Reis continua recebendo doações para as famílias atingidas pelas chuvas. Os itens mais necessários são: alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza, água, roupas e ração para pets. As doações podem ser feitas diariamente, das 9h às 16h.

Pessoas físicas devem entregar os donativos na Secretaria de Desenvolvimento Social (Praça Guarda Marinha Greenhalgh, s/n – Centro) ou no galpão do Almoxarifado da Prefeitura (Rua Prefeito João Gregório Galindo, 6511 – Aeroporto/Japuíba).

Empresas devem encaminhar as doações para os galpões localizados na Rua Leandro José de Figueiredo, 22 (Praia do Anil), ou na Alameda Coronel Otávio Brasil, 253B (Balneário).

CONTATOS – DEFESA CIVIL

Devido à alta demanda, o número 199 da Defesa Civil pode apresentar instabilidade. A população também pode entrar em contato pelos seguintes números: (24) 3365-4588 e (24) 3377-7991.