Mulher é flagrada com drogas no bairro Boa Sorte, em BM

Uma mulher de 22 anos foi presa no início da noite desta quarta-feira (dia 9), suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa. A ocorrência ainda estava em andamento até a última atualização desta reportagem.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento na região, seguindo diretrizes operacionais para reprimir ações criminosas, quando receberam uma denúncia sobre o comércio de entorpecentes em frente a uma residência na Rua Dr. Amadeu José Barroso, antiga Rua 5.

No local indicado, a equipe acionou uma policial feminina da patrulha escolar para realizar a abordagem da suspeita. Ao ser informada de que seria revistada, a jovem teria admitido estar com drogas escondidas em sua roupa íntima e, espontaneamente, entregou os entorpecentes à guarnição.

Com ela, foram apreendidas 11 pedras de crack, um tambor de cocaína e uma tira de maconha. Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão e conduziram a suspeita à 90ª Delegacia de Polícia (DP), onde o caso foi registrado.