Fé, Cultura e Tradição: Barra Mansa recebe 3º Cortejo de Jorge neste domingo

A região Sul Fluminense se prepara para receber a terceira edição do Cortejo de Jorge, um evento que celebra a devoção a São Jorge e fortalece os laços entre os moradores. Organizado pela Tenda Espírita Pai Cambinda e pela comunidade, o cortejo será realizado neste domingo (dia 13) e promete uma jornada repleta de significado e celebração.

A programação é uma combinação de tradições e manifestações da cultura local. O dia começa com a recepção às 5h30 da manhã e, pontualmente às 6h, acontece a alvorada e uma cerimônia ecumênica em homenagem a São Jorge. Em seguida, todos são convidados a participar de um café da manhã compartilhado, promovendo a união e a partilha entre os presentes.

Às 9h, uma carreata seguirá pelo centro da cidade de Barra Mansa, dando início ao cortejo, com saída da sede da Tenda Espírita Pai Cambinda. “O Cortejo de Jorge tem a missão de fortalecer a fé, especialmente entre os devotos do santo, mas com um olhar voltado para toda a comunidade. Vivemos dias delicados, e a fé tem sido o combustível para continuarmos acreditando em tempos melhores”, afirmou Pedro Rogério Souza Lakambe, dirigente da Tenda Espírita Pai Cambinda, que foi reconhecida como ponto de cultura pelo Ministério da Cultura, por meio da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, através da Lei Cultura Viva (13.018/2014).

Para a historiadora, doutora Fabíola Amaral Tomé de Souza Sambamukuê, o evento representa o resgate e a preservação das raízes culturais da região. Ela acredita que “o Cortejo de Jorge não foi criado apenas como uma manifestação religiosa, mas também como uma ponte entre o passado e o presente, conectando gerações em torno de valores compartilhados”.

A dirigente espiritual da TEPC, Patricia Freitas Sia Vanju deixa o convite: “o Cortejo de Jorge vai marcar mais um momento especial para a comunidade, reunindo fé, cultura e coletividade. Os moradores de Barra Mansa e região estão convidados a participar da celebração e contribuir para o fortalecimento dessa tradição”.

SERVIÇO

3º Cortejo de Jorge

Data: 13 de abril de 2025

Concentração: 5h30

Alvorada: 6h00

Carreata: 9h00

Local: Tenda Espírita Pai Cambinda, acesso pelo Galpão Cultural, Travessa Jonas Salk, s/n, Cotiara, Barra Mansa/RJ