PF prende homem com imagens de abuso infantil em nova fase da Operação Olho de Hórus na Baixada Fluminense

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (dia 9), a Operação Olho de Hórus III com o objetivo de combater a prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo cenas de violência sexual infantil na internet.

Na ação de hoje, policiais federais cumprem um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, localizada na cidade de Nova Iguaçu/RJ.

Durante as buscas, os policiais federais encontraram arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil no celular do investigado, o que levou à sua prisão em flagrante. O referido aparelho foi apreendido e será submetidos à perícia técnica criminal.

As investigações foram iniciadas em 2024, por meio de cooperação entre as Delegacias de Polícia Federal em Guaíra/PR e Nova Iguaçu/RJ. A partir das apurações, foi possível identificar que um dos integrantes de um grupo de conversa em um aplicativo de mensagens, criado para compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil, tem 34 anos de idade e mora em Nova Iguaçu.

O indivíduo responderá pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias que contém cenas de abuso sexual infantojuvenil. Se somadas, as penas podem chegar a 10 anos de prisão.

O nome da operação faz referência ao Olho de Hórus, símbolo egípcio que representa poder e proteção. Seu sentido também esta atrelado à onisciência, ou seja, o conhecimento sobre todas as coisas, sendo considerado como “o olho que tudo vê”.