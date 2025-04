Governo federal anuncia R$ 4,1 milhões para ajuda a Angra dos Reis

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional anunciou um repasse de R$ 4,12 milhões a Angra dos Reis, no sul fluminense, para “ações de ajuda humanitária”, devido às chuvas que atingiram o Rio de Janeiro no fim de semana. No último domingo (6), o governo federal reconheceu a situação de emergência em Angra e em Petrópolis, na região serrana.

Além disso, nessa terça-feira (8), a prefeitura de Angra decretou emergência sanitária no município, por causa do comprometimento das atividades de unidades de saúde que atendem a 40 mil pessoas.

O ministro Waldez Góes, recebeu em Brasília o prefeito de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti. A ajuda humanitária do governo federal permitirá a estruturação de ações de restabelecimento e reconstrução de áreas danificadas.

Na segunda-feira (dia 7), Cláudio Ferreti recebeu o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, para uma reunião estratégica sobre as ações emergenciais e os próximos passos após as fortes chuvas que atingiram o município no último fim de semana. O encontro reuniu também equipes técnicas locais e representantes do Governo Federal.

Na reunião, Ferreti apresentou uma proposta inovadora que será levada ao Governo Federal: a criação de abrigos comunitários reversíveis, que funcionem como ginásios poliesportivos durante o cotidiano, mas possam ser adaptados rapidamente em caso de emergência, sem comprometer o funcionamento de escolas.

— Queremos construir abrigos que possam ser usados pela comunidade, mas que estejam prontos para receber pessoas em momentos de crise. Assim evitaremos paralisar as aulas por 15 ou 20 dias — explicou o prefeito Ferreti.

Com informações da Agência Brasil