Comparsa de motorista preso na descida da Serra das Araras, em Piraí, com armas, já foi identificado

A Polícia Civil identificou o comparsa do estudante de Educação Física, preso em flagrante, na tarde desta sexta-feira (dia 11), durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal, no km 273 da Rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí, na descida da Serra das Araras. No carro dirigido pelo homem de 25 anos, foi encontrado grande quantidade de armas.

— Durante a abordagem, os cães demonstraram interesse pelo encosto do banco traseiro. Ao ser removido, os policiais encontraram um compartimento secreto contendo três carabinas (armas longas), dez pistolas e 19 carregadores. Todo o armamento é de uso restrito, com munições destinadas, exclusivamente, ao Exército Brasileiro e às forças policiais, por sua alta capacidade de penetração e maior potência — explicou o delegado Antonio Furtado, responsável pelo caso.

Na 94ª Delegacia de Polícia de Piraí, para onde foi encaminhado, o estudante confessou que receberia R$2 mil para entregar o armamento em um hotel no bairro de São Conrado, na cidade do Rio de Janeiro. Ele foi autuado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte de arma com numeração suprimida. As penas somadas podem chegar a 12 anos de prisão.

– De acordo com o estudante preso, ele deixaria o carro com as chaves na recepção do hotel, onde o comparsa pegaria as armas. A partir das informações, iniciamos as investigações e já identificamos esse segundo envolvido para que também responda pelos mesmos crimes. Nosso objetivo é desmontar completamente essa rede de tráfico de armas – concluiu o delegado Antonio Furtado.