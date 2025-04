CSN: proposta de ACT para engenheiros e arquitetos será votada na segunda

Engenheiros e arquitetos da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) vão votar, na próxima segunda-feira (dia 14), a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) apresentada pela empresa. A votação será presencial, na sede do Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda (Senge-VR), na Vila Santa Cecília, com primeira convocação às 17h30min e segunda, e última, às 18h.

A proposta mantém os principais termos já aprovados pelos metalúrgicos da Usina Presidente Vargas (UPV) e que também estão em votação nesta sexta-feira (dia 11) na unidade de Porto Real, como reajuste salarial, renovação do Banco de Horas, abono e bonificação pelo acordo de turno, além de melhorias no cartão alimentação. A diferença, no caso dos engenheiros e arquitetos, está no valor do abono, que varia conforme o cargo ocupado.

Confira os valores propostos:

– 1,5 salário para o público operacional;

– 1,805 salário para profissionais em cargos de especialista;

– 2,105 salários para supervisores e coordenadores.