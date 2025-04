Secretaria de Finanças de Barra Mansa abre sindicância para apurar possível desvio de R$ 1,8 milhão na folha de pagamento de 2024

A prefeitura de Barra Mansa instaurou uma Comissão de Sindicância Investigativa para apurar possíveis irregularidades financeiras na folha de pagamento de servidores ativos. A medida foi oficializada por meio da Portaria nº 021/2025, publicada no Diário Oficial do município no último dia 4 de abril.

De acordo com o documento, assinado pelo secretário municipal de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, a investigação tem como ponto de partida uma discrepância detectada no Relatório de Impacto Orçamentário nº 004/2024. O relatório indicava que os valores atualmente aplicados na folha estavam significativamente acima dos informados anteriormente.

Enquanto o relatório registrava um valor mensal de R$ 71.490,28, a média mensal atual da folha de pagamento atinge R$ 223.719,00 – uma diferença de R$ 152.228,72 por mês. Em um ano, o desvio projetado ultrapassa R$ 1,8 milhão.

A comissão terá como atribuições levantar documentos e registros financeiros, ouvir envolvidos e testemunhas, realizar análises técnicas e apresentar um relatório conclusivo sobre a existência ou não de irregularidades, além de sugerir as providências cabíveis. O grupo responsável pela apuração terá o prazo de 30 dias para concluir os trabalhos, podendo esse período ser prorrogado mediante justificativa fundamentada.

A portaria determina ainda que os trabalhos da comissão devem ser conduzidos com imparcialidade e sigilo, preservando o interesse público e a transparência da administração municipal.

Nota

Em nota oficial enviada à Folha do Aço no final da tarde de quinta-feira (dia 10), sobre a origem da inconsistência, a prefeitura de Barra Mansa esclareceu, por meio das secretarias de Finanças e Administração, que “trata-se de uma avaliação rotineira dos estudos de impacto orçamentário e financeiro e suas devidas aplicações nas rotinas operacionais”. O comunicado não informou se há suspeita de responsabilidade direta de algum agente público ou de erro técnico nos cálculos anteriormente apresentados.