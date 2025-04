Ex-jogador Felipe Melo lança livro e exposição em Volta Redonda

O ex-jogador Felipe Melo fará o lançamento da biografia O que me fez Tricampeão, na quarta-feira (dia 16), no Espaço de Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

O livro revela os bastidores da histórica conquista da Libertadores de 2023 pelo Fluminense e, sobretudo, os pilares que sustentaram sua trajetória até ali: fé inabalável, espírito de liderança, estabilidade familiar e força interior.

Já a exposição “Sonhar, Profetizar e Realizar” revela momentos marcantes da trajetória do jogador, com fotos históricas, objetos pessoais e um mini documentário.

Com entrada gratuita, o evento inicia às 18h para convidados e, a partir das 19h, para o público geral. Parte da renda com a venda dos livros e leilão de duas camisas autografadas será revertida ao Hospital Mário Kroeff, referência no tratamento oncológico na região.

Foto: Mauricio Batista