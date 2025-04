Frentistas imobilizam suspeito durante tentativa de assalto a posto no bairro de Fátima, em Barra do Piraí

Um homem de 28 anos foi preso na noite de sábado (dia 12) após tentar assaltar um posto de combustíveis localizado às margens da BR-393, no bairro de Fátima, em Barra do Piraí, próximo à divisa com Volta Redonda. O crime aconteceu por volta das 21h20min, e o suspeito acabou sendo imobilizado pelos próprios funcionários do estabelecimento até a chegada da Polícia Militar.

Segundo informações do 10º Batalhão da PM, o homem chegou ao local em uma motocicleta Honda CG 125 Fan com a placa adulterada por fita isolante. Ele pediu para abastecer e, ao ver o caixa aberto, anunciou o assalto fazendo menção de estar armado.

Após pegar o dinheiro, o suspeito se distraiu e foi surpreendido pelos funcionários, que conseguiram contê-lo. A guarnição da PM, que já havia sido alertada por populares e pela Sala de Operações, chegou em seguida e realizou a prisão em flagrante.

Durante a revista, os policiais encontraram na mochila do acusado R$ 170,85 em espécie, três invólucros de maconha, munições de calibres 12, 9mm e .22, entre outros itens. A motocicleta usada na tentativa de fuga também foi apreendida.

O caso foi registrado na 88ª Delegacia de Polícia. O suspeito segue preso e responderá por roubo a estabelecimento comercial e porte ilegal de munição.