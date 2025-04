Foragido da Justiça com oito anotações criminais é recapturado em Barra Mansa

As câmeras de segurança da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Barra Mansa contribuíram com a prisão de um foragido da Justiça, na tarde de domingo (dia 14). O sistema de reconhecimento facial dos dispositivos flagrou um homem de 49 anos, que possui oito anotações criminais, na passagem de nível do Jardim das Preguiças, no Centro. Após a identificação, servidores da central de monitoramento acionaram a Polícia Militar, que deteve o suspeito rapidamente, cerca de 300 metros à frente, na Avenida Joaquim Leite.

O secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu destacou que Barra Mansa possui 120 câmeras de monitoramento espalhadas pela cidade. “Nosso prefeito já nos solicitou o planejamento para expansão do sistema, justamente por entender que o município deve auxiliar o Estado na área da segurança pública. Estamos investindo muito em tecnologia e ampliando o número de câmeras interligadas ao sistema de reconhecimento facial, em parceria com a Secretaria de Polícia Militar, pois as ferramentas tecnológicas auxiliam nossas forças de segurança com eficiência e agilidade”, ressaltou o secretário.

Após a prisão, a PM conduziu o homem de 49 anos à 90ª DP (Barra Mansa).

Foto: Divulgação/PMBM