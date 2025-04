VR: Mulher suspeita de furtar chocolates em supermercado na Vila é presa

Agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e profissionais da Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), detiveram três pessoas – duas suspeitas de furto e outra por tráfico de drogas. Os casos aconteceram entre a sexta-feira (dia 11) e o sábado (dia 12) e contaram com o apoio da população por meio de denúncias.

O primeiro caso aconteceu no bairro Siderville, quando um homem de 30 anos foi flagrado por populares furtando fios de cobre. Denúncias foram enviadas ao grupo de WhatsApp da Semop e, com base nas características do suspeito, os agentes conseguiram detê-lo. Os fios de cobre furtados não foram encontrados com ele; no entanto, vídeos e fotos enviadas à equipe da Semop, que mostravam o homem praticando o furto, foram apresentadas na delegacia da Polícia Civil (93ª DP). Na unidade policial, o homem confessou que cortou e furtou os cabos, mas já havia os repassado a terceiros.

Já no sábado, no bairro Aero Clube, um jovem foi preso suspeito de tráfico de drogas, depois de ter sido flagrado com uma quantidade de maconha e crack. Ele foi detido após denúncias de que um homem fazia uso de entorpecentes próximo à Escola Municipal Sergipe. Na 93ª DP, ele foi autuado por tráfico de drogas.

No mesmo dia, uma mulher de 30 anos foi presa suspeita de furtar um supermercado na Vila Santa Cecília. Os agentes da Semop foram alertados pela segurança do local, que conseguiu abordar a suspeita. Em uma bolsa, foram encontradas 10 unidades de chocolate, totalizando R$ 210,68. A mulher foi levada para a delegacia, onde permaneceu presa em flagrante por furto a estabelecimento comercial.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância dos grupos de WhatsApp na resolução de crimes em Volta Redonda. “Os grupos da Ordem Pública têm apresentado importantes resultados, que incluem a prisão de suspeitos de crimes e garantem uma resposta imediata à população de bem. Parabenizo os profissionais, que, graças à atuação, têm garantido proximidade e resgatado a confiança da população nas forças de segurança do município. É como eu costumo afirmar: ‘Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade’”, disse Coronel Henrique, frisando que os grupos os auxiliam, porém não substituem os canais de urgência e emergência – 190 da Polícia Militar, 153 da Guarda Municipal e o 197 da Polícia Civil.

Foto: Divulgação/Semop.