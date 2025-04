MPRJ obtém a condenação de dois homens pelo homicídio de dentista em Volta Redonda

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Volta Redonda, obteve no Tribunal do Júri, no dia 08/04, a condenação de dois homens pelo homicídio de Marco Aurelio Zanoto, um jovem dentista. O crime ocorreu na manhã do dia 10 de novembro de 2021, na residência da vítima, no bairro Conforto, em Volta Redonda.

Segundo a denúncia, a vítima estava em sua residência na companhia dos dois indivíduos, quando os três entraram em desentendimento sobre a prática de atos sexuais que realizavam entre si. Em determinado momento, um dos denunciados segurou a vítima, ao passo que o outro desferiu diversos golpes contra ela com instrumento perfurocortante. Após concluírem o ataque, os criminosos aproveitaram para subtrair diversos pertences de Marco Aurelio, como telefone celular, dinheiro em espécie e um veículo da marca Honda, com o qual empreenderam fuga do local.

O Conselho de Sentença acolheu os pedidos da Promotoria e decidiu, por maioria de votos, pela condenação dos acusados pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado e de roubo duplamente majorado. Ao dosar a pena, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Volta Redonda ressaltou que os autores praticaram o crime de homicídio por motivo fútil e com o emprego de meio cruel, e fixou as penas privativas de liberdade nos patamares de 29 anos e quatro meses de reclusão, para um acusado, e de 19 anos e quatro meses de reclusão, para o outro réu.

O Juízo fixou o regime fechado para o cumprimento das penas e negou a possibilidade de ambos recorrerem em liberdade, de modo a garantir a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública.