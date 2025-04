Ajudante de cozinha, sushiman e operador de caixa: Médio Paraíba tem 25 oportunidades com salário médio de R$ 3.036 

O Governo do Estado está divulgando, esta semana, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, 1.431 oportunidades de emprego formal no Rio de Janeiro, captadas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine). A região Metropolitana concentra 78,4% das vagas: são 1.122 chances de trabalho, entre as quais 91 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcDs), tais como ajudante de obras, auxiliar de limpeza e operador de caixa. Os salários chegam a R$ 3.036 e a maioria das posições exige experiência.

Para ampla concorrência, existem ainda, na região Metropolitana, vagas para lanterneiro de automóveis, mecânico eletricista e auxiliar de limpeza, com remuneração de até três salários mínimos (R$ 4.554). Quem tem o Ensino Fundamental incompleto pode concorrer a uma das 300 vagas para auxiliar de limpeza, que não exigem experiência.

Para quem busca emprego na região do Médio Paraíba, há 25 oportunidades com salário médio de R$ 3.036 e exigência do Ensino Fundamental completo. Já na Região Serrana, a captação de vagas reuniu 276 posições em Teresópolis, entre as quais as de repositor de supermercado, açougueiro e ajudante de cozinha. A remuneração média é de R$ 1.518, e é necessário ter experiência anterior.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de Serviços (79,1%) e Comércio (20,9%). A maioria dos empregadores pede o Ensino Médio completo (40,5%), oferece até dois salários mínimos (68,3%) e exige experiência anterior (53,8%).

A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho .