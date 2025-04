Tombamento de carga interdita totalmente a Serra das Araras na manhã da visita do presidente Lula

Um tombamento de carga de um caminhão frigorífico na manhã desta terça-feira (dia 15) causou a interdição total da pista de descida da Serra das Araras, no km 231 da Via Dutra, em Piraí. O acidente comprometeu completamente o tráfego no sentido Rio, um dos mais movimentados da rodovia que liga a capital fluminense à São Paulo. O condutor ficou levemente ferido e foi encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. A carga era composta por perecíveis diversos, incluindo linguiça e frango.

O acidente acontece justamente no dia em que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpre agenda oficial na região. Lula tem visita técnica marcada às obras de duplicação da Serra das Araras, um projeto estratégico para a melhoria da infraestrutura viária do país.

A programação do presidente inclui ainda um almoço com o prefeito Luiz Fernando Pezão, em Piraí.

Até o momento, não há previsão de liberação da via. No entanto, segundo a Polícia Rodoviária Federal, já está sendo realizado o procedimento para destombamento do veículo envolvido. As equipes também estão contendo vazamento de combustível na pista.

Foto: Divulgação/PRF