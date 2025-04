Preso suspeito de matar idoso a pedradas em Barra do Piraí; aposentado ficou com o rosto desfigurado

A Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira (dia 16) um jovem de 21 anos suspeito de assassinar o aposentado Pedro Paulo da Silva Barreto, de 63 anos, conhecido como Pedrinho. O crime aconteceu na noite de terça-feira (dia 15), na Rua Presidente Costa e Silva, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

O corpo da vítima foi encontrado com o rosto desfigurado, possivelmente em decorrência das pedradas. A guarnição foi acionada após denúncia de encontro de cadáver e se deparou com a cena do crime.

A partir de imagens de câmeras de segurança e do depoimento de uma testemunha, os policiais conseguiram identificar o suspeito, que foi localizado em casa e preso. Ele foi conduzido à 88ª DP, onde permanece detido. A motivação do crime ainda está sendo investigada.