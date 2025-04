Cláudio Castro fecha acordo para implantação de centro de manutenção de trens e modernização do sistema ferroviário fluminense

Durante visita à fábrica da CRRC, em Pequim, na China, nesta sexta-feira (18/04), o governador Cláudio Castro assinou um Memorando de Entendimento (MOu) para a construção de um centro de manutenção de trens em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e a modernização do sistema ferroviário fluminense. Maior fornecedora mundial de equipamentos de transporte do setor, a CRRC planeja implantar uma fábrica de composições. O Governo do Estado também iniciará estudo para compra de novos trens.

– A parceria com a CRRC reflete o nosso compromisso com o futuro da mobilidade no Rio de Janeiro. Poder contar com a expertise e as tecnologias inovadoras da empresa garante que o nosso sistema de mobilidade continue a evoluir, oferecendo soluções mais rápidas, seguras e eficientes para a nossa população. Nos próximos meses, a CRRC vai realizar um levantamento sobre as necessidades do sistema, incluindo quantidade de novas composições e melhoria da sinalização das estações – ressaltou o governador.

A parceria vai garantir a geração de empregos, promover a transferência de

tecnologia e fortalecer a cadeia produtiva do setor ferroviário nacional. Atualmente, são 134 trens em operação na SuperVia (100) e no metrô (34), adquiridos por meio da CRRC, que, além da fabricação, desenvolve projetos e realiza testes, comissionamento e manutenção de locomotivas e trens.

Linha 3

A CRRC apresentou, em 2023, uma manifestação de interesse para realizar estudos sobre a Linha 3 do Metrô (São Gonçalo – Praça XV). A proposta prevê o uso do modelo DLS, que contempla desde a concepção do projeto até a operação, com suporte tecnológico integrado. Este ano, será realizado um novo processo licitatório para iniciar a construção da linha, que terá uma extensão total de 36 km e uma previsão de 15 a 18 estações.

Visita ao centro de operações do metrô de Pequim

Nesta sexta-feira, o governador e a comitiva do Governo do Estado também visitaram o centro de operações do metrô de Pequim, um dos sistemas mais extensos e movimentados do mundo. A central conta com câmeras de reconhecimento facial e detecção de ameaças com sensores de metais e explosivos.

– O sistema de metrô de Pequim é um exemplo global de eficiência e inovação. Nosso objetivo é aprender com as melhores práticas e trazer soluções que possam melhorar a qualidade do transporte público em nosso estado. A troca de experiências com Pequim pode abrir portas para futuras colaborações e avanços significativos na infraestrutura e segurança de transporte – explicou Castro.