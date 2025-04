Suspeito de furtar depósito de recicláveis e espalhar lixo é identificado por câmeras em Volta Redonda

Um suspeito de furtar um depósito municipal de materiais recicláveis em Volta Redonda foi identificado e intimado a depor na delegacia da Polícia Civil (93ª DP). Além do furto, o homem espalhava lixo por todo a área externa do depósito. A identificação foi possível através de um trabalho de inteligência feito pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) com o uso de câmeras de monitoramento. A intimação foi entregue ao homem nesta semana por agentes da Semop.

As primeiras imagens, gravadas no dia 23 de março, mostram o homem invadindo o depósito, localizado no bairro Sessenta, por volta das 3h30 da manhã, e furtando materiais recicláveis do local. Para conseguir entrar, o homem estacionou o veículo dele, VW Pampa verde, e pulou o muro. Após entrar e pegar alguns materiais de dentro do depósito, o homem espalhou sacolas e despejou lixo pelo chão e foi embora. No dia 12 de abril, às 17h, ele fez a mesma coisa, entrando e retirando materiais do depósito.

O homem foi localizado na casa dele, no bairro Nova Primavera. Durante a entrega da intimação, ele assumiu a prática delituosa e pediu desculpas, se comprometendo a não fazer mais.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, valorizou o emprego da tecnologia e o trabalho de inteligência do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) na resolução do caso.

“Ele não só furtava, mas deixava o local totalmente insalubre, espalhando os lixos todos. Através das imagens, o uso da tecnologia e o monitoramento do Ciosp, foi possível fazer a identificação do veículo e localizar o responsável. Esse é mais um caso que demonstra a importância do investimento nas câmeras de monitoramento e em toda a tecnologia aplicada pelo governo municipal. Corrobora também para que não haja certeza da impunidade em Volta Redonda”, disse Coronel Henrique.

Fotos: Divulgação/Semop.