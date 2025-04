Na madrugada desta sexta-feira (dia 18), câmeras de segurança registraram um acidente de trânsito envolvendo dois veículos na Rua 12, Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

As imagens mostram um dos carros diminuindo a velocidade e parando na via. O veículo que vinha logo atrás tentou desviar pela lateral, mas acabou colidindo com o automóvel à frente.

Até o momento, não há informações sobre feridos. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.