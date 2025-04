Operação mira policiais e empresário suspeitos de extorsão em VR e região

Policiais civis das delegacias de Volta Redonda (93ª DP) e Barra do Piraí (88ª DP) estão nas ruas, na manhã desta sexta-feira (dia 18), para cumprir cinco mandados de prisão expedidos pela Justiça. Os alvos são investigados por suspeita de integrar um grupo que vinha extorquindo comerciantes.

Até a última atualização desta reportagem, três pessoas haviam sido presas, entre elas um policial civil atualmente lotado na 88ª DP. Dois mandados ainda não foram cumpridos. Um dos foragidos é um policial militar, morador de Volta Redonda. O outro seria um empresário do setor automotivo na região do bairro Califórnia, distrito de Barra do Piraí.

Agentes estiveram em diversos endereços ligados aos investigados, inclusive no condomínio Aldeia das Águas, mas não localizaram os dois alvos restantes.

A ação é coordenada pelos delegados Vinicius Coutinho, titular da 93ª DP, e Rodolfo Atala, responsável pela 88ª DP. As equipes seguem nas ruas.