Motorista perde o controle e colide com barreira na Via Dutra, em Volta Redonda

Um acidente foi registrado por volta de 1h da madrugada deste sábado (dia 19), na Rodovia Presidente Dutra, em Volta Redonda. O fato foi registrado no km 306 da pista sentido Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor perdeu o controle da direção e colidiu contra uma barreira de proteção.

A vítima foi socorrida por populares antes da chegada das autoridades. Até o momento, não há informações sobre a identidade ou o estado de saúde da pessoa envolvida no acidente.

No local, foi constatado que o veículo estava com o licenciamento vencido e, por isso, foi recolhido ao pátio. Nenhum outro veículo esteve envolvido na ocorrência. As causas do acidente ainda serão apuradas.

Foto: Divulgação/PRF