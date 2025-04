Nissan anuncia 400 novos empregos em Resende e Sindicato dos Metalúrgicos destaca avanço da indústria

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Odair Mariano, participou nesta terça-feira (dia 15) da cerimônia que marcou o início da produção do novo Nissan Kicks no Brasil. O evento foi realizado no Complexo Industrial da Nissan, em Resende, e contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante o evento, a montadora japonesa destacou que o lançamento do modelo faz parte de um investimento de R$ 2,8 bilhões anunciado em novembro de 2023, durante encontro entre executivos da empresa e o presidente da República. Segundo a Nissan, o novo ciclo de investimentos vai gerar 400 novos postos de trabalho diretos na unidade fluminense.

Odair Mariano ressaltou o impacto positivo do investimento na região. “Este é um momento de celebração para todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, que somos a força motriz dessa indústria. A criação de 400 empregos é uma conquista que reforça nosso papel essencial no desenvolvimento econômico e social do país”, afirmou.

O evento também coincidiu com o aniversário de 11 anos do Complexo Industrial de Resende, inaugurado em 15 de abril de 2014. A unidade, que reúne fábricas de veículos e motores, passou por uma modernização para receber a produção do novo Kicks, um motor turbo e um segundo SUV, ainda inédito.

A reestruturação inclui a instalação de 98 novos robôs, 29 veículos guiados automatizados (AGVs, na sigla em inglês), além da criação de 297 novos postos de trabalho na linha de produção. Atualmente, a unidade conta com cerca de 2.200 funcionários diretos, além de trabalhadores terceirizados e de empresas fornecedoras.

O presidente da Nissan do Brasil, Gonzalo Ibarzábal, destacou que as equipes se prepararam por quase dois anos para o lançamento dos novos produtos, com foco nas demandas do consumidor brasileiro.

Nos últimos dois anos, a Nissan tem registrado crescimento nas vendas no país. Em 2023, foram 72.548 unidades comercializadas, alta de 35% em relação a 2022 -desempenho acima da média nacional, que foi de 11%. Em 2024, até o momento, a empresa já registra aumento de 21% nas vendas.