Presidente da AAP-VR lamenta morte de Benedito Marcílio, referência na luta pelos aposentados

O presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), Geraldo Vida, manifestou pesar pela morte de Benedito Marcílio, ex-deputado federal e ex-presidente da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (Cobap). Ele faleceu nesta terça-feira (22), em São Paulo.

“É com muita tristeza que recebemos a notícia da morte do companheiro Benedito Marcílio, um dos maiores líderes do Movimento dos Aposentados e Pensionistas. Ex-presidente da nossa Confederação, foi deputado federal e grande defensor da nossa classe, apresentando, inclusive, o projeto de lei que resultou no Dia Nacional do Aposentado, celebrado em 24 de janeiro em todo o País”, declarou Geraldo.

Marcílio teve atuação destacada em lutas históricas do movimento, como as mobilizações em Aparecida e no Congresso Nacional, sempre em defesa da valorização das aposentadorias e pensões.

“Em meu nome e de toda a nossa diretoria, reitero a solidariedade aos familiares de Benedito Marcílio, assim como a toda a legião de amigos e admiradores que ele conquistou ao longo de uma vida dedicada às nossas bandeiras”, concluiu o presidente da AAP-VR.