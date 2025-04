Carro bate em poste e causa interdição de retorno em Itatiaia

Um acidente envolvendo um Honda Civic, na manhã desta terça-feira (dia 23), causou a interdição temporária do retorno em Itatiaia, no quilômetro 323, da BR-116.

De acordo com informações da PRF, a condutora do veículo perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste de iluminação pública. No momento do acidente, estavam no carro a motorista e um bebê. Apesar do impacto, ambos saíram ilesos.

O poste caiu sobre o teto do automóvel, exigindo a interdição do retorno para que fosse feita a remoção da estrutura e do veículo.

A PRF orientou a condutora a realizar o preenchimento do Documento de Acidente de Trânsito (DAT) pela internet, já que não houve vítimas.

O tráfego na região foi desviado até a liberação total da via.