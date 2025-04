Resende: Tande envia à Câmara proposta de reajuste salarial de 6,11% para servidores municipais

A Prefeitura de Resende encaminhou à Câmara Municipal a proposta de reajuste salarial de 6,11% para os servidores públicos municipais. A medida contempla todos os servidores da ativa, inativos, pensionistas, cargos comissionados, funções gratificadas e também os servidores da Câmara.

O projeto é resultado de intensos estudos técnicos e projeções financeiras realizadas pela administração municipal, reafirmando o compromisso com a valorização dos servidores e o respeito à responsabilidade fiscal.

O percentual de reajuste é um dos maiores da região e foi estruturado da seguinte forma:

4,77% referentes à recomposição da inflação de 2024, medida pelo INPC;

1,34% como parte da correção salarial que ficou pendente no último ano da gestão anterior, devido à queda de arrecadação registrada no município.

Cumprindo o compromisso firmado com os servidores ainda durante a campanha eleitoral, a Prefeitura propõe o pagamento parcial do valor que ficou em aberto, estabelecendo, em diálogo com o sindicato da categoria, a divisão do restante em até quatro anos — podendo ser antecipada, caso a arrecadação permita.

A aplicação do reajuste será a partir de 1° de maio de 2025, respeitando a data-base dos servidores, após aprovação do projeto pelo Legislativo Municipal.

O prefeito Tande Vieira destacou que a medida representa mais que uma correção financeira: é o reconhecimento ao trabalho de quem impulsiona a cidade. “Nosso objetivo é claro: valorizar cada servidor e seguir construindo uma Resende ainda melhor.

Seguimos juntos, com responsabilidade, respeito e compromisso com quem faz a nossa cidade avançar.”

A Prefeitura de Resende reafirma sua determinação em construir uma gestão que cuida das pessoas e acredita no potencial de cada servidor como agente fundamental do desenvolvimento.