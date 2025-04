Em parceria com o Governo do Estado, Prefeitura de Barra do Piraí inaugura Laboratórios de Iniciação Científica da Faetec

Em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Prefeitura de Barra do Piraí inaugurou nesta sexta-feira (dia 25), dois novos Laboratórios de Iniciação Científica Intramuros da Faetec, um no Ciep 428 – Mariana Coelho, em Vargem Alegre, e o outro no Ciep 284 – Nelly de Toledo Rocha, na Califórnia.

O espaço foi especialmente concebido para oferecer atividades interativas nas áreas de química, física e biologia, proporcionando aos estudantes experiências práticas que vão além do conteúdo teórico, promovendo o aprendizado significativo e despertando a curiosidade natural que move a ciência.

O termo intramuros reforça o caráter inclusivo e acessível do projeto, uma vez que todas as ações são desenvolvidas dentro das unidades escolares, totalmente integradas ao cotidiano pedagógico dos alunos. Dessa forma, a ideia é criar um ambiente estimulante, em que a investigação científica se torna parte da rotina educacional.

A proposta do laboratório é fomentar o interesse pela ciência desde a educação básica, incentivando a prática experimental, o pensamento crítico e a descoberta de novos talentos. Mais do que um espaço físico, trata-se de uma ponte para o futuro, que visa contribuir diretamente para a melhoria do desempenho escolar e para a ampliação das perspectivas acadêmicas e profissionais dos jovens da rede.

As inaugurações nos distritos contaram com a presença da prefeita Kátia Miki, do deputado estadual licenciado e secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, do presidente da Faetec, Alexandre Valle, e demais autoridades.

“O secretário Anderson tem muito carinho por essa cidade, sei o quanto ele me cobrou para trazer esse projeto para cá, e sei o empenho que o governador Cláudio Castro tem feito para expandi-lo cada vez mais. Pouquíssimas escolas privadas do nosso estado tem um equipamento como esse, estamos dando a oportunidade aos alunos do ensino público de terem o acesso a uma estrutura que poucos alunos têm. Portanto, peço a todos que cuidem e zelem por esse equipamento, pois muitos estudantes passarão por ele. Tenho certeza, que em alguns anos, Barra do Piraí vai ter pesquisadores e cientistas que iniciaram sua carreira por esse laboratório”, disse Alexandre Valle, presidente da Faetec.

A primeira inauguração ocorreu às 9h no Ciep 428, em Vargem Alegre, onde estiveram presentes o presidente da câmara dos vereadores de Barra do Piraí e morador do distrito, Rafael Couto, os vereadores da cidade Lu Maciel, Luiz Felippe Ludi e João Paulo Mariano, o vice-presidente da Faetec, Fabrício Repsold, o vereador de Mendes, Matheus Bizarra, de Volta Redonda, Rodrigo Furtado, e de Vassouras Pastor Michel.

Já a segunda cerimônia, ocorreu às 11h no Ciep 284, na Califórnia, contando com a presença do vereador e morador do distrito Macrei Júnior, do presidente da Câmara, Rafael Couto, dos vereadores de Barra do Piraí, Luiz Felippe Ludi e João Paulo Mariano, além do vice-presidente da Faetec, Fabrício Repsold, e dos vereadores de Mendes, Matheus Bizarra, de Volta Redonda, Rodrigo Furtado, e de Vassouras Pastor Michel, de Pinheiral, Carina Valim, e de Resende, José Antônio Nogueira.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, expressa seu carinho por Barra do Piraí e ressalta o objetivo de sua pasta, traçando uma perspectiva de futuro para os projetos da Faetec no município.

“Eu não nasci nessa cidade, mas algo aconteceu ao longo da minha vida que fez meu coração se tornar barrense. Por isso, jamais abrirei mão, enquanto estiver na política, de olhar com carinho para Barra do Piraí. O maior objetivo da nossa secretaria é o de qualificar e especializar os estudantes para que seus currículos possam ser valorizados no mercado de trabalho. Com a continuidade desse projeto, em 10 anos capacitaremos mais de 20 mil pessoas neste município. Quero agradecer muito a prefeita Katia Miki, pois sem o apoio da prefeitura, essa iniciativa não seria possível. Esse é apenas o início de uma bela história nessas unidades”, apontou o secretário Anderson Moraes.

A prefeita Katia Miki destacou o compromisso do poder público com os distritos de Barra do Piraí e apontou para a representatividade desses laboratórios para os estudantes.

“Certamente Barra do Piraí só tem a ganhar com essa parceria entre o município e o estado. Os laboratórios da Faetec representarão uma mudança de perspectivas na vida de muitos estudantes, que a partir do aparelho irão vislumbrar inúmeras possibilidades de sucesso no mercado de trabalho. O compromisso com os distritos de nosso município é uma das marcas desta gestão, por isso, cada vez mais, buscaremos fomentar projetos para essas localidades que foram esquecidas no passado. No mais, expresso minha gratidão ao Anderson, ao Alexandre e, em especial, ao Governador Cláudio Castro pelo apoio que tem dado ao nosso município”, finalizou a prefeita Katia Miki.