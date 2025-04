Guarda Municipal de Volta Redonda detém suspeito de agredir estudante no Retiro

Guardas municipais detiveram na sexta-feira (dia 25) um jovem de 19 anos suspeito de agredir um estudante de 17 anos. A agressão teria ocorrido na noite de quinta-feira (dia 24), no bairro Retiro. A vítima sofreu lesões e teria tido o nariz fraturado por causa do ato de violência. A prisão do suspeito ocorreu menos de 24 horas depois.

Após receberem a denúncia da agressão ocorrida no dia anterior, agentes da Patrulha Escolar, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), formado por guardas municipais e outras equipes da GMVR, realizaram buscas e localizaram o suspeito. Com ele estavam outros dois jovens – de 17 e 19 anos. O trio não possuía documentos de identificação e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) para averiguações.

Na delegacia, um dos suspeitos, de 19 anos, foi reconhecido pela vítima como sendo o autor da violência. As partes foram ouvidas e o agressor foi autuado por lesão corporal e responderá pelo crime em liberdade. Os outros dois jovens que estavam com ele foram ouvidos e liberados.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou a rápida ação da Guarda Municipal, que, através da Patrulha Escolar e de outras equipes, possibilitou a identificação e responsabilização do agressor.

“A ação da Guarda Municipal permitiu a detenção do agressor e uma rápida resposta ao crime de lesão corporal. É mais um caso que demonstra a essência da segurança de proximidade que implantamos e mostra a credibilidade do serviço diante da população, que hoje confia nas forças de segurança e se sente à vontade para denunciar, pois sabe que não há certeza de impunidade em Volta Redonda. Trabalhamos para que o crime não aconteça, mas, caso ele ocorra, trabalhamos ainda mais para que não haja o sentimento de impunidade. É a Ordem Pública, e toda a estrutura de segurança do município, garantindo o seu compromisso com a proteção da população de Volta Redonda”, enalteceu Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop