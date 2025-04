BM: Polícia Militar apreende drogas no Ano Bom e conduz cinco à delegacia em operação no Bom Pastor

Uma operação policial foi realizada na manhã desta terça-feira (dia 29) no bairro Ano Bom, em Barra Mansa, e resultou na apreensão de uma expressiva quantidade de entorpecentes. A ação foi realizada por equipes do 28º Batalhão de Polícia Militar, com apoio do GAT I e II, BAC, GAM, P2 e supervisão do comandante da 2ª Companhia, capitão Souza.

Segundo a Polícia Militar, a operação ocorreu por volta das 8h40, na Avenida Presidente Kennedy, na localidade conhecida como Vila Delgado. A ofensiva faz parte de um conjunto de diretrizes do comando da unidade com objetivo de combater a criminalidade organizada e reforçar a segurança na região.

Durante a incursão, os agentes apreenderam: 35 pinos de pó branco, aparentando ser cocaína; 2 sacos com 1,5kg de pó branco cada; 1 saco com 250g de pó branco; 1 saco com 50g de pó branco; 1 tablete de maconha pesando 350g; além de 15 folhas com etiquetas do tráfico, que possivelmente seriam usadas para embalar e identificar as drogas comercializadas.

O material foi apresentado na 90ª DP (Barra Mansa), onde a ocorrência foi registrada. Até o momento, não houve informação sobre presos durante a ação.

Cinco detidos no Bom Pastor

Em outra operação simultânea, também realizada na manhã desta terça-feira, no bairro Bom Pastor, cinco pessoas foram conduzidas à delegacia e diversos materiais relacionados ao tráfico de drogas apreendidos, entre eles, um rádio comunicador; uma armação de pistola; um caderno de anotações do tráfico; dinheiro em espécie; e certa quantidade de entorpecentes ainda em fase de contabilização.

A operação segue em andamento.

Foto: Divulgação/Polícia Militar