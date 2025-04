Onda de violência em Três Rios: Jovem é baleado por dupla de moto

A cidade de Três Rios vem enfrentando uma onda de violência nos últimos dias, com uma série de homicídios e tentativas de assassinato registrados em sequência. O caso mais recente aconteceu na noite da segunda-feira (dia 28), quando um jovem de 21 anos foi baleado na Avenida Artur Sebastião Tolêdo Ribas, no bairro Cantagalo.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que dois homens em uma motocicleta se aproximaram e atiraram contra o rapaz, fugindo em seguida. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas seu estado de saúde é desconhecido. O caso foi registrado na delegacia da cidade, que segue investigando este e outros crimes.

No sábado (dia 26), durante uma festa infantil que acontecia na Avenida Circular Ocidental, no bairro Margem Direita, dois homens — de 27 e 28 anos — foram alvejados. Testemunhas contaram que ocupantes de um carro dispararam contra os convidados ao passarem em frente ao local da comemoração. Um dos feridos foi atingido na coxa e o outro na canela. Ambos foram levados ao Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, onde passaram por cirurgia.

Na madrugada desse mesmo sábado, outro jovem, de 21 anos, foi baleado no ombro esquerdo enquanto caminhava pela Estrada União-Indústria, na entrada do bairro Purys. Ele contou à polícia que voltava do Centro da cidade quando ouviu os disparos e acabou atingido, sendo socorrido por um vizinho.

Na véspera, sexta-feira (dia 25), Três Rios já havia registrado uma escalada de violência, com dois homicídios e três pessoas baleadas em diferentes regiões. Um dos ataques ocorreu no fim da tarde, dentro de uma barbearia na Rua Fagundes Varela, no bairro Vila Isabel. Dois homens armados chegaram em uma motocicleta, invadiram o estabelecimento e atiraram diversas vezes. Um jovem de 19 anos foi atingido por quatro tiros, chegou a ser levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas morreu antes de receber atendimento médico. Outros dois rapazes, de 24 e 25 anos, também foram feridos — um na perna e o outro nas costas — e encaminhados ao Hospital de Clínicas.

Ainda na noite de sexta-feira, outro homicídio foi registrado em Vila Isabel, desta vez na Rua Arsênio Rodrigues. Um homem de 29 anos foi morto a tiros, mas não havia testemunhas no local que pudessem fornecer detalhes sobre os autores do crime.

A Polícia Civil investiga todos os casos, mas ainda não há confirmação se os crimes estão relacionados entre si.