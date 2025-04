Homem é preso duas vezes na mesma semana por furto de uísque em supermercados de Valença

Um homem de 34 anos, foi preso pela segunda vez em menos de uma semana por furtar bebidas alcoólicas de supermercados no Centro de Valença. A última ocorrência foi registrada na noite da segunda-feira (dia 28), no Venturão Supermercado, localizado na Avenida Nilo Peçanha, onde ele foi flagrado pelas câmeras de segurança escondendo uma garrafa de whisky Johnnie Walker Black Label e um bolinho Bauducco dentro das calças.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada pela Sala de Operações por volta das 18h e encontrou o suspeito ainda no local, após ser detido por um funcionário. Questionado, o homem alegou que, após perder a esposa e a filha, passou a beber diariamente e comete os furtos para manter o vício. Ele foi encaminhado à 91ª DP, onde a autoridade policial determinou a prisão em flagrante por furto (Artigo 155 do Código Penal), sem direito à fiança.

Na semana anterior, no dia 26 de abril, o mesmo homem havia sido preso em situação semelhante no Supermercado Bramil, na Praça Paulo de Frontin. Na ocasião, ele foi detido com uma garrafa de whisky Jim Beam Bourbon, avaliada em R$ 129,90. Segundo relatos de funcionários, imagens de monitoramento mostraram ainda que ele havia furtado, no mesmo dia, outras duas garrafas de bebidas — Red Label (R$ 119,90) e Buchanans 12 anos (R$ 219,90) — que não foram recuperadas.

Com uma ficha criminal extensa, incluindo diversos registros de furto, apropriação indébita e lesão corporal, o homem permanece detido e à disposição da Justiça. Em ambas as ocorrências, os produtos recuperados foram devolvidos aos estabelecimentos. A Polícia informou que não houve resistência por parte do acusado nem foi necessário o uso de algemas.

