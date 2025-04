Com 192 vagas para todo o país, inscrições para concurso da Polícia Federal começam hoje

Começam nesta terça-feira (dia 29) e vão até o dia 21 de mais as inscrições para o novo concurso da Polícia Federal. São 192 vagas para cargos de níveis médio e superior, com salários que chegam a R$ 11.070,93. As oportunidades são para atuação em diversas unidades da PF espalhadas pelo país, incluindo Brasília e capitais dos estados.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para ocorrerem no dia 29 de junho de 2025. O edital completo está disponível no site da banca Cebraspe.

TAXAS E ISENÇÃO — O valor da taxa de inscrição é de R$ 110 para nível superior e de R$ 90 para nível médio. A data final para pagamento da taxa é 23 de maio. Existem duas possibilidades de isenção da inscrição: integrantes do CadÚnico e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Já o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição começa também nesta terça (29) e vai até 5 de maio.

Confira o total de vagas por cargo:

Nível médio:

Agente administrativo: 100 vagas

Nível superior:

Administrador: 6

Assistente Social: 13

Contador: 9

Enfermeiro: 3

Estatístico: 4

Farmacêutico: 2

Médico Clínico: 11

Médico Ortopedista: 5

Médico Psiquiatra: 19

Nutricionista: 1

Psicólogo Clínico: 4

Psicólogo Organizacional: 2

Técnico em Assuntos Educacionais (TAE) da área de Pedagogia: 10

Técnico em Comunicação Social: 3

Desse total, 20% são reservadas para candidatos negros e 5% aos candidatos com deficiência. Também há previsão de cadastro de reserva.

CONHECIMENTOS — As provas vão avaliar os conhecimentos e habilidades dos candidatos. Serão 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório, além da discursiva. Para nível superior, as provas serão aplicadas no turno da manhã e, para nível médio, no turno da tarde.

O concurso será composto por:

Provas objetivas

Prova discursiva

Avaliação biopsicossocial (para candidatos com deficiência)

Procedimento de heteroidentificação (para candidatos negros)

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais para a maioria dos cargos de nível superior e para Agente Administrativo e de 20 horas semanais para médicos (Clínico, Ortopedista e Psiquiatra). As remunerações variam conforme o cargo, já incluindo gratificações, auxílios e benefícios.

Nível superior: até R$ 11.070,93 para Estatístico e de R$ 8.583,55 para os demais

Nível médio: R$ 7.444,80

REQUISITOS — Os candidatos deverão possuir diploma de nível médio ou de graduação superior, conforme o cargo escolhido. Para os cargos de nível superior, também pode ser exigido registro no respectivo conselho profissional. Além disso, para assumir o cargo os aprovados deverão ter idade mínima de 18 anos completos, nacionalidade brasileira ou portuguesa (nos termos do Estatuto de Igualdade), regularidade com as obrigações eleitorais e militares e aptidão física e mental para o cargo.

LOTAÇÃO — De acordo com o edital, os candidatos aprovados serão lotados em qualquer unidade da Polícia Federal situada no estado correspondente à localidade de vaga escolhida no momento da inscrição, conforme necessidade da Administração. A localidade onde o candidato realizará a prova não influencia a definição de sua lotação após a aprovação.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, a partir da data da homologação do resultado final, e poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

CRONOGRAMA

Certame: Polícia Federal

Banca: Cebraspe

Vagas: 192

Inscrições: 29 de abril a 21 de maio

Taxa de inscrição: R$ 110 para nível superior e R$ 90 para nível médio

Solicitação para isenção da taxa: 29 de abril a 5 de maio de 2025

Provas: 29 de junho de 2025

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil