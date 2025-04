Violência doméstica: homem é preso por agredir brutalmente a companheira em Angra dos Reis

Um homem de 51 anos foi preso, na noite da segunda-feira (dia 28), em Angra dos Reis, após agredir a própria companheira, de 52 anos. O fato ocorreu na residência do casal, que fica no bairro Vila do Abraão, na Ilha Grande.

A vítima denunciou as agressões na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) onde, inclusive, apresentou um vídeo que confirmava as agressões. Segundo a denúncia, o agressor chegou a bater a cabeça dela diversas vezes contra a parede.

Os agentes saíram em busca pelo suspeito, que foi localizado em seu local de trabalho. Ele acabou preso e deve ser transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda, onde passará por audiência de custódia.