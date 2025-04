H.FOA e AAPVR iniciam diálogo para futuras parcerias em saúde e inovação

O Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA) e a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAPVR) deram um passo importante rumo ao fortalecimento de vínculos institucionais. Na tarde de ontem, representantes das duas entidades se reuniram para discutir possíveis parcerias voltadas ao atendimento em saúde, bem-estar e inovação, com foco nos associados da AAPVR.

Estiveram presentes no encontro o presidente da AAPVR, Geraldo Vida, acompanhado pelos gestores Eduardo Vaz, Aline Vaz e Flávia Carneiro. Representando o H.FOA, participaram o diretor executivo, Dr. Leonardo Prado, e o gerente comercial, Ernane Nunes.

Durante a reunião, foram destacadas as diretrizes do hospital, com ênfase no compromisso com a excelência no atendimento, a constante modernização tecnológica e o olhar atento às demandas de públicos específicos, como os aposentados e pensionistas. Entre os temas abordados, discutiu-se a criação de estratégias que facilitem o acesso desse público a serviços de saúde especializados e humanizados.

Outro ponto de destaque foi a proposta de uma colaboração com a Fundação Oswaldo Aranha (FOA), envolvendo projetos de consultoria e inovação com a participação de estudantes do UniFOA. A iniciativa visa unir o conhecimento acadêmico à prática social, desenvolvendo soluções eficazes e sustentáveis para as necessidades da Associação.

Para o diretor executivo do H.FOA, Dr. Leonardo Prado, a iniciativa tem potencial transformador. “Acreditamos que essa união de esforços é essencial para desenvolver estratégias conjuntas que resultem em uma parceria forte e duradoura, beneficiando diretamente a população atendida pela AAPVR.”

O encontro simboliza o início de uma jornada colaborativa entre duas instituições comprometidas com o cuidado, a inovação e o impacto social. Nos próximos passos, as equipes seguirão dialogando para alinhar ações concretas que promovam qualidade de vida e acesso à saúde para os associados da AAPVR.