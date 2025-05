EXCLUSIVO: Eduardo Paes visita VR e almoça com Neto e lideranças políticas do Sul do Estado

O prefeito do Rio de Janeiro e possível candidato ao governo do Estado, Eduardo Paes (PSD), esteve em Volta Redonda nessa sexta-feira (dia 2), onde participou de um almoço político com o prefeito Neto (PP) e outras lideranças da região. A movimentação reforça a articulação de Paes para conquistar apoios no interior fluminense.

Paes chegou à cidade de helicóptero, aterrissando no campo de futebol do bairro Santa Rita do Zarur. Em seguida, seguiu para o sítio do vereador Nilton Alves de Faria, o Neném (PP), onde o encontro aconteceu. Antes, o pré-candidato foi visto no bar da Silvana, também no bairro, cercado por populares — vídeos da cena circulam nas redes sociais.

Durante a reunião, Paes buscou o apoio de dois nomes influentes da política local: Neto e o ex-governador Luiz Fernando Pezão (MDB), de Piraí. Também participaram do encontro o presidente do UniFOA, Eduardo Prado; o deputado estadual Munir Neto (PSD), companheiro de partido de Paes; e o vice-prefeito de Volta Redonda, Sebastião Faria (PL).

No entanto, Neto foi cauteloso e reafirmou que seguirá as orientações do deputado federal Doutor Luizinho, presidente estadual do Progressistas, e do governador Cláudio Castro (PL). O cenário indica que Paes pode não obter o apoio esperado em Volta Redonda.

O governador já manifestou publicamente que seu grupo tende a apoiar a candidatura de Rodrigo Bacellar (União), atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), o que pode isolar Paes na região.

Nota da Redação: Apesar de fontes confirmarem a presença do ex-governador Pezão no almoço, ele negou ter participado do encontro.