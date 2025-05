Metalúrgico é preso em Barra Mansa por suspeita de tentar aplicar golpe em seguro

Um metalúrgico, de 54 anos, foi preso por policiais civis e militares no início da tarde de sexta-feira (dia 2), no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. Ele é acusado de tentar aplicar o golpe do seguro ao registrar uma falsa ocorrência de furto de veículo na 94ª DP (Piraí). As investigações comandadas pelo delegado Antonio Furtado indicaram inconsistência no relato e a tentativa de forjar um furto para obter vantagem do seguro do automóvel.

“O suspeito procurou a delegacia alegando que havia estacionado o carro em uma rua de Piraí para participar de uma festa e, ao retornar, não teria encontrado o veículo. No entanto, chamou a atenção da equipe o fato de que não existe na cidade a rua informada por ele. A partir dessa inconsistência, policiais militares e civis realizaram diligências e, em consulta à Polícia Rodoviária Federal, confirmaram que o veículo não transitou pela Dutra vindo de Volta Redonda, como ele havia afirmado. Além disso, nenhuma das câmeras de segurança de Piraí registrou o automóvel na data do suposto crime”, explicou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª DP.

Com as divergências no relato e a ausência de provas que sustentassem a versão apresentada, os policiais concluíram que o homem tinha a intenção de receber indevidamente o valor do seguro, apresentando um boletim de ocorrência falso para justificar o pedido à seguradora.

“A investigação deixou claro que ele tentava forjar um furto para obter indevidamente o pagamento do seguro. Por isso, foi preso em flagrante por falsa comunicação de crime e estelionato tentado, cujas penas somadas podem chegar a 4 anos de prisão”, afirmou o delegado Antonio Furtado.

O delegado Antonio Furtado ainda aproveitou para enviar um alerta à população, especialmente àqueles que tentam burlar a lei em cidades do interior.

“Aqueles que vêm de outras cidades achando que vão cometer crimes em Piraí e sair impunes estão redondamente enganados. Aqui, bandido não encontra facilidade, encontra a lei. Quem vem a Piraí para cometer crime vai sair daqui preso”, concluiu.