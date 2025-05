Tragédia: Jovem de Miguel Pereira morre em acidente em parque de diversões na Região Serrana do Rio

Um grave acidente no brinquedo “Expresso do Amor”, na madrugada deste sábado (dia 3), terminou em tragédia no Parque de Exposições de Itaipava, em Petrópolis, Região Serrana do Rio. João Victor Souza Trindade da Silva, de 19 anos, morador de Miguel Pereira, não resistiu aos ferimentos após ser arremessado da atração do Crazy Park, instalado no local. Duas jovens também ficaram feridas e receberam atendimento médico.

A vítima fatal era filho de um servidor da Secretaria Municipal de Educação de Miguel Pereira. A prefeitura da cidade emitiu uma nota de pesar destacando as qualidades do jovem, descrito como carismático, gentil e dedicado à família. Por meio de suas redes sociais, o prefeito Pedro Paulo Quinzinho disse ter recebido com tristeza a notícia. “Neste momento difícil, quero expressar minha solidariedade e meus sentimentos mais sinceros ao Carlos, a toda sua família e aos amigos que sofrem com essa perda. Que Deus conforte o coração de cada um e traga paz em meio à dor”.

A Prefeitura de Petrópolis informou que o alvará do Crazy Park foi cassado e o parque interditado. A administração destacou que o atendimento inicial às vítimas foi prestado pelas equipes do próprio parque e que as vítimas foram encaminhadas rapidamente para a UPA de Itaipava. João Victor morreu na unidade de saúde.

Em nota, o Crazy Park lamentou o ocorrido e disse estar prestando toda a assistência necessária às vítimas e seus familiares. A empresa também afirmou cumprir todos os protocolos exigidos pelas legislações federal, estadual e municipal e disse estar colaborando com as autoridades na investigação.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as causas do acidente. Uma perícia foi realizada no local e testemunhas começaram a ser ouvidas.

Foto: Reprodução/Redes Sociais