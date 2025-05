Morre Izabel Leal, professora de ballet e referência da dança em Volta Redonda

A cultura de Volta Redonda amanheceu de luto neste sábado (dia 3) com a notícia da morte de Izabel Cristina Alves Santos Leal, aos 59 anos. Professora, bailarina e diretora do Ballet Gacemss, Izabel foi uma das maiores referências da dança na região Sul Fluminense. Ela estava internada no Hospital da Unimed, onde faleceu por volta das 3h50. A causa da morte não foi divulgada.

Com quase três décadas de atuação à frente do Ballet Gacemss — um dos cursos mais antigos da instituição —, Izabel também coordenava o projeto social Ballet Educação, desenvolvido pela Prefeitura de Volta Redonda, e levava a dança a alunos da rede pública. Sua trajetória inclui ainda passagens pelo Colégio Nossa Senhora do Rosário, Colégio Batista e pelo curso de Educação Física do UBM.

O velório acontece desde as 11h na Capela 3 do Cemitério Portal da Saudade, com sepultamento marcado para as 16h. Izabel deixa marido, três filhos e netos.

A Secretaria Municipal de Cultura e o Teatro Gacemss divulgaram notas lamentando a perda. Em uma delas, o Gacemss destacou que Izabel foi “alma do Ballet Gacemss” e “formou gerações de bailarinos que hoje carregam, em cada passo, a marca do seu ensino”. A pasta de Cultura ressaltou sua importância como “incansável defensora da arte”.

Nas redes sociais, ex-alunas, colegas e admiradores prestaram homenagens comoventes. Uma usuária escreveu: “Uma grande perda! A professora foi referência pra todas nós que fomos suas alunas! Meus sentimentos a toda família!”. Já outra internauta comentou: “Só quem teve o prazer de ter aula com ela sabe da competência”. Outros membros se solidarizaram com a família e destacaram a leveza e a dedicação de Izabel. “Uma pessoa adorável, lamentável perda”.

Foto: Divulgação/Teatro Gacemss