Governo do Estado celebra índices positivos da operação especial do show de Lady Gaga

O Governo do Estado divulgou, na manhã desta segunda-feira (dia 5), o balanço das ações realizadas para garantir a segurança e o bem-estar da população durante o show de Lady Gaga, que reuniu mais de 2 milhões de fãs na Praia de Copacabana na noite de sábado (03/05). De acordo com levantamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública, foi registrada uma ocorrência a cada 8.750 pessoas.

“Os indicadores obtidos diante dessa megaoperação, que contou com mais de 5 mil agentes das nossas forças de segurança, representam o êxito de mais um grande evento como esse, fortalecendo e consolidando a imagem do Rio de Janeiro como capital dos grandes eventos. O resultado positivo reflete o esforço conjunto de todas as nossas equipes e o avanço do nosso estado em setores variados”, afirma o governador Cláudio Castro.

Integração e tecnologia na segurança

Titular da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, o delegado Victor dos Santos destacou a importância da integração das forças de segurança para a aplicação de políticas públicas eficientes, principalmente durante o espetáculo. O secretário enfatizou, ainda, que o trabalho realizado foi aprovado tanto pelos moradores, quanto pelos turistas – mais de 70% dos visitantes estrangeiros expressaram satisfação com a segurança.

“Mais uma vez a segurança pública do Rio de Janeiro de show. O maior desafio desse grande evento foi a quantidade de pessoas num espaço aberto, foram mais de 2 milhões de espectadores. As Secretarias de Polícia Civil e de Polícia Militar tiveram seus méritos, foi um trabalho impecável, os policiais estavam engajados, auxiliando as pessoas e isso foi essencial para que o evento acontecesse com fluidez”, afirmou.

Os agentes da Polícia Militar conduziram 47 pessoas à delegacia e apreenderam 251 objetos perfurocortantes nos pontos de revista instalados nas ruas de acesso à praia. A PMERJ também realizou a prisão de dois adultos em flagrante, além de apreender dois adolescentes e quatro celulares. As 78 torres de observação também foram fundamentais para que os policiais pudessem antecipar as ameaças dos criminosos.

“O evento foi precedido de um grande planejamento e integração dos órgãos públicos. A Polícia Militar, como responsável pela gestão direta do evento, protagonizou um trabalho de excelência. Toda a atuação nos 18 pontos de revista foram essenciais para garantir o êxito do evento, além das torres de observação, que possibilitam a ampliação da visão dos policiais”, disse o secretário e comandante-geral da PM, Coronel Menezes.

Já a Polícia Civil registrou mais de 240 ocorrências em Copacabana, foram seis presos em flagrante e cinco menores apreendidos. Em destaque, os agentes atuaram, ainda, em duas frentes: a Operação Fake Monster, que desarticulou a ameaça de ataque com explosivo ao público do show, e a Operação Rastreio, que resultou na prisão de 16 pessoas por envolvimento em roubos, furtos e receptação de celulares, 200 aparelhos foram recuperados na ação.

“A Polícia Civil, junto ao Ministério Público, atuou de forma silenciosa para neutralizar as ameaças. Realizamos uma ação em quatro estados, para cumprir 15 mandados de prisão. Conseguimos efetuar a prisão de 16 criminosos que fazem parte da maior quadrilha de ladrões e receptadores de telefones celulares. É uma quadrilha complexa, que tem recursos para fazer o desbloqueio dos aparelhos e ter acesso a aplicativos de instituições financeiras. Pudemos contribuir de forma positiva com inteligência e investigação”, enfatizou o delegado Felipe Curi, secretário de Polícia Civil.

Socorro à população

O Corpo de Bombeiros contou com 400 militares que atuaram tanto na prevenção (antes, durante e pós show), quanto na aprovação das estruturas temporárias e balsa de fogos. Foram 12 postos de guarda vidas ativados e 331 salvamentos realizados somente no dia do evento em Copacabana. Durante o feriado, foram cerca de 1.050 salvamentos na região.

Operação Segurança Presente e Lei Seca

O Programa Segurança Presente fortaleceu o esquema com 100 agentes e 42 veículos posicionados ao longo da Avenida Atlântica e da Avenida Nossa Senhora de Copacabana.

Além disso, a Operação Lei Seca promoveu 26 fiscalizações espalhadas pela Região Metropolitana. Os agentes abordaram 3.016 motoristas, registraram 1.112 infrações e 328 multas por alcoolemia.

Turismo

O show, que contou com um investimento recorde de R$15 milhões por meio da Lei de Incentivo à Cultura, movimentou mais de R$ 600 milhões para a economia. A ocupação hoteleira nos bairros de Copacabana e Ipanema atingiu 96%, segundo a HotéisRio. Na capital, a ocupação média foi de 87%, e no interior, 82%.

Foram aproximadamente 600 mil turistas no Rio, mais de 240 mil passageiros chegaram pela rodoviária Novo Rio e 363 mil chegaram pelo aeroporto Tom Jobim.

Distribuição de água

A Cedae distribuiu 40 mil litros de água, de quinta-feira (1°/05) até a madrugada de domingo. Foram mobilizados 100 aguadeiros e dois caminhões-pipa para abastecer mais de 100 bombonas de água, além das unidades móveis com tecnologia para manter a água gelada para os “little monsters”.

