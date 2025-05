PRF recupera veículo clonado na Dutra, em Piraí; motorista levava arma e aves silvestres

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo clonado na noite do domingo (dia 4) na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. A abordagem aconteceu por volta das 20h20, no Km 242, durante uma ronda ostensiva.

O automóvel, um Honda HR-V EX CVT de cor branca, era conduzido por um homem de 41 anos, natural de Vassouras e morador de Resende. Segundo informou aos policiais, o carro havia sido adquirido recentemente por meio de uma troca que envolveu um Hyundai Tucson de sua propriedade, um cavalo e R$ 25 mil em espécie, totalizando aproximadamente R$ 110 mil.

Durante a fiscalização, os agentes constataram sinais de adulteração nos elementos identificadores do veículo. Após análise mais detalhada, foi verificado que o carro era, na verdade, um outro HR-V com registro de roubo datado de 29 de abril de 2022, na cidade do Rio de Janeiro, confirmando a suspeita de clonagem veicular.

Na busca veicular, os policiais encontraram ainda uma pistola Taurus calibre 9mm ao lado do banco do motorista. A arma estava pronta para uso e registrada no nome do condutor, que, no entanto, não possui porte. Além disso, foram localizadas duas aves silvestres da espécie Sporophila caerulescens, conhecidas como coleiros, sem documentação adequada para transporte e registradas em nome de terceiros.

O motorista foi conduzido à 94ª DP (Piraí) junto com o veículo, a arma e as aves apreendidas, para os procedimentos legais.

Foto: Divulgação/PRF