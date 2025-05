Suspeito de furtar igreja é detido pela Ordem Pública de Volta Redonda

Um homem em situação de rua de 34 anos, suspeito de furtar uma igreja evangélica no bairro Jardim Amália I, foi detido na madrugada de domingo (dia 4) por profissionais da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Volta Redonda. A abordagem ao suspeito aconteceu durante fiscalização de rotina do Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda, serviço da Semop composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um profissional da Ordem Pública.

O furto à igreja aconteceu na noite do último dia 30/4 e foi filmado por câmeras de monitoramento. No crime, o autor levou duas televisões – de 65 e 50 polegadas –, além de utensílios de cozinha. Essas imagens foram cedidas aos profissionais da Semop e, por meio da tatuagem do suspeito, foi possível identificá-lo durante fiscalização de rotina na madrugada de domingo. O homem, que estava na companhia de uma adolescente de 15 anos, foi abordado e com eles foram encontradas 11 caixas e 15 barras de chocolate e diversos bombons. Ao ser questionado, o homem disse que aqueles produtos eram de outra pessoa que havia deixado o local antes da fiscalização chegar.

O homem e a adolescente foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil (93ª DP). Como não houve flagrante e nem comunicação de crime, os chocolates encontrados com a dupla ficaram apreendidos, enquanto eles foram ouvidos e liberados.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância do Sistema Integrado de Segurança Pública, um serviço suplementar ao policiamento ostensivo feito pela Polícia Militar e Guarda Municipal e que otimiza recursos das forças de segurança do município.

“É um policiamento suplementar. A diferença é que o cidadão tem participado ativamente desse serviço, nos auxiliando a atuar de forma preventiva e repressiva. Não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas conseguimos ter um cidadão de bem que, bem orientado e ligado à Segurança Pública, consegue nos demandar, encurtando a distância entre o problema e a solução”, disse Coronel Henrique, frisando que esse serviço não substitui os canais de emergência, como o 190 da Polícia Militar e o 153 da Guarda Municipal.

Foto: Divulgação/Semop.