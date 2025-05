Feira de Empreendedoras valoriza talentos locais e impulsiona economia em Barra Mansa

No próximo sábado (dia 10), a comunidade de Vila Ursulino será palco de um evento que promete movimentar o bairro e valorizar o empreendedorismo feminino local. A Feira de Empreendedoras, que acontecerá na quadra do bairro das 8h às 17h, reunirá dezenas de expositoras com produtos e serviços que vão desde o artesanato até a moda, papelaria e cerimonial para festas.

Além de oferecer uma vitrine para o talento e a criatividade das empreendedoras da região, a feira também contará com atrações especiais, como música ao vivo, uma área kids para as crianças e até um espaço de orientação sobre imposto de renda, voltado tanto para visitantes quanto para as próprias expositoras.

Entre os estandes confirmados, os visitantes poderão conferir produtos da marca Tupperware, peças artesanais exclusivas, novidades no setor de moda e itens personalizados de papelaria. A entrada é gratuita, e o evento tem como objetivo fomentar o comércio local, fortalecer redes de apoio entre mulheres empreendedoras e incentivar o consumo consciente.

A feira representa uma importante oportunidade para o público conhecer iniciativas independentes que geram renda e promovem autonomia financeira para muitas mulheres da cidade e arredores. O evento é uma iniciativa coletiva de empreendedoras locais com apoio de comerciantes da região.

Para Rosângela Izídia, organizar a Feira de Empreendedoras é mais do que realizar um evento: é construir um espaço de valorização, visibilidade e apoio às mulheres que batalham todos os dias para manter seus negócios vivos. “A idéia surgiu da necessidade que muitas de nós, pequenas empreendedoras, temos de mostrar nossos produtos e serviços para a comunidade. Muitas vezes, temos talento e força de vontade, mas faltam oportunidades. Ver a quadra do bairro Vila Ursulino cheia de expositores e visitantes, com música, crianças brincando na área kids, e pessoas tirando dúvidas sobre imposto de renda, é uma emoção difícil de descrever. É a prova de que, quando nos unimos, conseguimos fazer a diferença. A feira não é só sobre vendas, é sobre empatia, parceria e reconhecimento. Para mim, como comerciante e organizadora, é um orgulho imenso ver outras mulheres crescendo, fazendo parcerias e se inspirando umas nas outras. A Feira de Empreendedoras é um símbolo do que podemos conquistar quando acreditamos em nossos sonhos e caminhamos juntas. E isso é só o começo.”



Serviço:

Feira de Empreendedoras – Barra Mansa (RJ)

Local: Quadra do bairro Vila Ursulino

Data: Sábado, 10 de maio de 2025

⏰ Horário: Das 8h às 17h

Atrações:

• Mostras de Artesanato

• Tupperware

• Moda

• Papelaria personalizada

• Cerimonial para festas

• Música ao vivo

• Área Kids para as crianças

• Orientação sobre Imposto de Renda