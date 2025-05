PRF prende homem transportando cocaína e skunk na Dutra, em Resende

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na madrugada desta terça-feira (dia 6) um homem que transportava drogas em um carro na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Engenheiro Passos, em Resende. A ação foi realizada por uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia da PRF.

O flagrante ocorreu por volta das 2h30, no km 336 da via, sentido Rio de Janeiro. Os agentes abordaram um veículo Chevrolet Onix cinza, com placas do Rio de Janeiro, que estava em mau estado de conservação, com avarias na lataria e uma lanterna traseira queimada.

Durante a abordagem, o condutor deu respostas contraditórias sobre o motivo da viagem a São Paulo. Uma consulta aos sistemas da PRF revelou que ele possuía diversos antecedentes criminais. Na revista ao veículo, os policiais perceberam sinais de desmontagem no painel. Ao inspecioná-lo, encontraram 12 tabletes de cocaína, totalizando aproximadamente 12 quilos, além de cerca de 50 gramas de skunk, uma variedade mais potente da maconha.

O motorista recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico interestadual de drogas. A ocorrência foi encaminhada à 89ª DP (Resende), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

