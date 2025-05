Veículo capota na Dutra em Barra Mansa; motorista estava com CNH vencida

Um automóvel capotou, na manhã desta quinta-feira (dia 8), na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente ocorreu no km 279 da pista sentido São Paulo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Durante o atendimento à ocorrência, a equipe da Polícia Rodoviária Federal constatou que o veículo estava com o licenciamento vencido e que o condutor dirigia com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) fora da validade.

Diante das infrações, foram aplicadas as multas previstas no Código de Trânsito Brasileiro e o carro será removido para o pátio autorizado, conforme determina a legislação.

Segundo a CCR RioSP, por volta das 8h30, o tráfego ainda estava intenso na região, com retenções entre os Kms 276 e 279, com fluxo de veículos pela faixa da esquerda. Viaturas estão atendimento no local, porém sem previsão de liberação.

Foto: Divulgação/PRF