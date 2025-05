“Tarado do ônibus” é preso pela Polícia Civil em Piraí

A Polícia Civil de Piraí prendeu, no fim da tarde de quarta-feira (dia 7), no bairro Santa Amália, um idoso de 66 anos acusado de importunação sexual contra uma jovem de 18 anos dentro do ônibus que fazia o trajeto entre o Centro de Piraí e o distrito de Arrozal. A prisão foi realizada por agentes da 94ª Delegacia de Polícia, após denúncia feita por uma funcionária pública que presenciou o crime.

– Uma funcionária pública, que também estava no coletivo, entrou em contato direto com a delegacia e repassou a descrição física do agressor, incluindo as roupas que usava: boné e casaco verde. Determinei que os policiais fossem no encalço do ônibus, mas, quando o localizaram, o idoso já tinha fugido. A vítima filmou o importunador pouco depois dos atos e, feitas buscas nas imediações, os policiais encontraram o suspeito e, diante da descrição que coincidia com as imagens, ele recebeu voz de prisão – relatou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª DP.

De acordo com os relatos, o homem estava sentado no banco atrás da vítima e começou a alisar a nuca da jovem de 18 anos. Mesmo após os pedidos para que parasse, os toques continuaram e estenderam para o ombro e, em seguida, para a coxa esquerda da moça.

– A mãe, ao notar a situação de abuso, gritou para o criminoso parar e que descesse do coletivo, ou chamaria a Polícia. Com o olhar fixo, o idoso disse “pode chamar” e continuou as carícias indesejadas, criando um terrível mal estar em todos os passageiros — explicou o delegado Antonio Furtado.

Ao ser levado para a delegacia, o setor de inteligência da 94ª DP descobriu que o homem já tinha sido preso pelo mesmo motivo, em março de 2024, por praticar o mesmo crime, em um ônibus em Volta Redonda. Também encontraram uma passagem para Taubaté (SP), para onde seguiria na manhã de hoje (08/05).

– Graças à coragem da vítima e à rápida denúncia feita por uma cidadã atenta, conseguimos evitar que esse homem continuasse sua trajetória criminosa. Ele responderá novamente por importunação sexual, crime que pode resultar em até cinco anos de prisão. Com absoluta certeza, o homem que a polícia batizou como “o tarado do ônibus” iria seguir a sua jornada de crimes, o que, felizmente, foi evitado pela denúncia da funcionária de Piraí e pela atuação ágil dos Policiais Civis. — concluiu o delegado