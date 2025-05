Homem é preso por estuprar a própria enteada em Rio Claro

Policiais civis da 168ª DP (Rio Claro) prenderam, nesta sexta-feira (dia 9), um homem condenado por estupro de vulnerável contra a própria enteada. O autor foi localizado e capturado em Mangaratiba, na Costa Verde, após trabalho de inteligência da unidade.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu em 2015, em Rio Claro, no Sul Fluminense, e a mulher chegou a engravidar do preso. Segundo os agentes, a vítima é uma pessoa com deficiência e não verbaliza. Contra ele, os agentes cumpriram um mandado de prisão condenatória por estupro de vulnerável.