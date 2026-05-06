Fatalidade: Funcionário de circo morre afogado no Rio Paraíba do Sul, em Pinheiral

Um homem de 44 anos morreu após se afogar no Rio Paraíba do Sul, em Pinheiral. O corpo da vítima foi encontrado no início da tarde desta quarta-feira (dia 6), após horas de buscas realizadas por equipes de resgate.

Julio César de Souza Goulart, natural do Espírito Santo, era funcionário de um circo instalado na cidade e trabalhava há cerca de 20 anos no ramo circense. Segundo informações preliminares, ele entrou no rio para se banhar na tarde de terça-feira (dia 5), quando começou a ter dificuldades na água e desapareceu.

Testemunhas acionaram a Defesa Civil, que iniciou o atendimento da ocorrência. Em seguida, equipes do Corpo de Bombeiros do 22º Grupamento foram mobilizadas e deram início às buscas, que contaram com o apoio de mergulhadores e uso de botes. No entanto, as operações foram prejudicadas pela baixa visibilidade da água e pela correnteza, sendo interrompidas no período da noite por questões de segurança.

Os trabalhos foram retomados na manhã desta quarta-feira e, após algumas horas, o corpo foi localizado, encerrando a operação. Ele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

O caso gerou comoção entre moradores e colegas de trabalho, especialmente entre integrantes do circo, que conviviam diariamente com a vítima. As circunstâncias exatas do afogamento ainda devem ser apuradas.

Foto: Reprodução/Redes Sociais