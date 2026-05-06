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Motorista perde controle e bate em defensa metálica na Dutra, em Barra Mansa

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FOLHA DO ACO
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Um motorista ficou ferido após perder o controle do veículo e colidir contra a defensa metálica na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, no início da tarde desta quarta-feira (dia 6). O acidente ocorreu por volta das 13h, na altura do km 286 da pista sentido São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor dirigia um VW/T-Cross. Ele foi socorrido por uma equipe de resgate da concessionária CCR e encaminhado para o Hospital de Emergência de Resende. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

Por conta do impacto, a pista precisou ser parcialmente interditada. O tráfego foi desviado para a faixa da esquerda, o que provocou congestionamento no trecho durante o atendimento da ocorrência.

FotoS: Divulgação/PRF

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